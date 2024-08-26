Fındıkçılar maliyet artınca çareyi unutulan gelenekte buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fındıkçılar maliyet artınca çareyi unutulan gelenekte buldu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde fındık üreticileri, maliyetleri düşürmek amacıyla imece usulü hasat yapıyor.

Fındık üreticisi Yusuf Kalyoncu, “Bu yıl işçi maliyetlerinin yüksek olması, imece usulü çalışma sistemini geri getirdi. Birbirimize yardım ediyoruz. Sabahları gruplar halinde, acil işi olan üreticilerin fındıklarını ücretsiz topluyoruz ve karşılığında para yerine aynı hizmeti alıyoruz” dedi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonunda kabuklu fındığın alım fiyatını ‘levant kalite’ için kilogram başına 130 TL olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından fındık üreticileri hasada başladı.

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Yığılca’da üreticiler, maliyetleri düşürmek için imece usulü çalışmaya yöneldi. Organize olan üreticiler, imece usulü ile işçi çalıştırarak bahçelerindeki fındıkları sırayla toplatıyor.

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Bu yıl işçi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirten Yusuf Kalyoncu, “Gurbette yaşayan vatandaşlarımız var ve kısa sürede fındıklarını toplatmaları gerekiyor. Bu yılki işçi maliyetlerinin yüksek olması, imece usulü çalışma sistemini geri getirdi.

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Birbirimize yardım ediyoruz. Sabahları gruplar halinde, acil işi olan üreticilerin fındıklarını ücretsiz topluyoruz ve karşılığında para yerine aynı hizmeti alıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımız arasında yardımlaşma bilinci oluşuyor. Şimdi yardımlaşma ve birbirimize destek olma zamanı” diye konuştu.

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