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Fındıkkıran sendromu nedir?

Fındıkkıran sendromu olduğu 14 yıl sonra ortaya çıktı, sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:20
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:43
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Fındıkkıran sendromu nedir?

Fındıkkıran sendromu nedir?
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Hemşirelik öğrencisi 19 yaşındaki Beyzanur Yekiner, tam 13 yıl boyunca böbrek ve şiddetli karın ağrısı ile onlarca doktor, hastane dolaştı, hastalığına çare bulamadı. Ta ki; Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Sabit Sarıkaya ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşana kadar.
Doç. Dr. Sarıkaya, "1992'den beri cerrahım, ilk kez fındıkkıran sendromu olan bir hasta ameliyat ettik. Belirti göstermesi çok nadir, teşhisi o nedenle zor" dedi.

İstanbul'da ikamet eden hemşirelik birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Beyzanur Yekiner, 5 yaşından beri şiddetli böbrek ve karın ağrısı, idrarında kan gibi belirtilerle doktor doktor dolaştı. Onlarca kez ilaç tedavisi gördü. Sürekli idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı ile mücadele etti. Ama hastalığının değil tedavi edilmesi, tam teşhisi bile konamadı.
Beyzanur tam 13 yıl boyunca 6-7 tane hastane dolaştı. Nihayet tedavisini gerçekleştirecek hastaneyi buldu. Çünkü teşhis konuldu.

Ona yıllardır hayatı işkence haline getiren hastalığının sol böbrek toplardamarının aort ve buradan çıkan bağırsak atardamarı tarafından sıkıştırılması sonucu gelişen “fındıkkıran sendromu (nutcracker hastalığı)" olduğu ortaya çıktı.

Tedavisi için ameliyat gerekiyordu. Ancak çok riskli bir operasyon olması nedeniyle hiçbir cerrah ameliyata yanaşmadı. Yekiner, 1 yıl da ameliyatı yapacak cerrah bulabilmek için uğraştı. Sonunda Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılabileceğini öğrendi. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Sabit Sarıkaya ve ekibi tarafından geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan Yekiner, yıllardır çektiği dayanılmaz ağrılarından da bir anda kurtuldu.

FINDIKKIRAN HASTALIĞI NEDİR?

Türkçesi fındıkkıran olarak geçiyor. Aorta dediğimiz vücudun en büyük damarıyla ondan çıkan bağırsak damarının arasına, soldaki böbreğin toplardamarının sıkışması nedeniyle oluşuyor. Bu da idrarda kan (hematüri), protein kaçağı ve aynı zamanda şiddetli yan ağrısı, karın ağrısı şikayetlerine yol açıyor. Bu hastalık genellikle çocukluk döneminden itibaren görüldüğü için özellikle tedavilere rağmen idrarında kan görülen çocuklara çok dikkat etmek ve hekimler olarak fındıkkıran sendromunu da aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Zaten yapılan bilimsel araştırmalarda da çocukluk çağında sebebi açıklanamayan hematüri olan çocukların yüzde 30'unda sol böbrek damarlarının fındık kırıcı alet gibi sıkıştırıldığı görülmüş. Böbreklerde ileriki dönemlerde fonksiyon bozukluğu başlıyor, kişi böbreğini kaybetmeye kadar gidebiliyor

“EN KESİN ÇÖZÜM CERRAHİ YÖNTEM"

Doç. Dr. Sarıkaya, 5 yaşından beri doktor doktor dolaşıp bir türlü teşhis alamayan Yekiner'in, "1992'den beri cerrahım, ilk kez "fındıkkıran sendromu" olan bir hasta ameliyat ettik. Belirti göstermesi çok nadir, teşhisi o nedenle zor. Çocukluk çağında nedeni bilinmeyen yan ağrısı ve idrarda kan gibi belirtiler, tedavilere rağmen geçmiyorsa, akla bu sendrom da gelmeli ve ona göre tetkikler yapılmalı. Hastamız sol yan ağrısı ve hematüri yani idrarında kan ve protein kaçağı şikayetleriyle geldi. Hastalık nutcracker sendromu olarak tanımlanmış bir hastalık.” diye konuştu.

Hastalığın tedavisinin üç yolu olduğuna değinen Doç. Dr. Sarıkaya, ilaç tedavisi ile hastanın takip edilebileceğini ancak bunun kesin çözüm olmadığını vurgulayarak sözlerin şöyle sürdürdü: “Bir de ameliyatsız yöntemle stent tedavisi var. Ama stent tedavisinde stentin kırılma, tıkanma, yerinden oynama riski olduğundan, hastanın sorunu yine tam olarak çözülmüyor. O nedenle en kesin yöntem cerrahi yani ameliyatla sıkışan damarın büyük damardan daha alt seviyelere doğru çekilerek o dar açıdan kurtarılması. Açıkçası çok nadiren teşhis alabildiği için hastalar, ben de 1992'den beri bu işin içindeyim, bu şekilde yapmış olduğum ilk ameliyat oldu. O nedenle bu ameliyatı yapmadan önce de bütün bilimsel verileri ve cerrahi teknikleri inceledik, ekip olarak hasta açısından en doğru yönteme karar vererek başarılı bir operasyon gerçekleştirebildik"

İHA

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