Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu' ndan Maden Jeologları Derneği’ne sert tepki

RİZE / İLYAS GÜR

İlçede halkın ve Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’ nun müdahalesiyle durdurulan faaliyet sonrasında olay polise taşınmış, tarafların birbirinden şikâyetçi olmamasıyla çalışanlar ilçeyi terk etmişti. Olayın basına yansımasının ardından, Maden Jeologları Derneği'nin yaptığı açıklama, Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu’ ndan çok sert bir yanıt aldı.

MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ: “SALDIRI VAR, SORUŞTURMA AÇILMALI”

Maden Jeologları Derneği, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, olayın “çalışma yaşamı ve seyahat özgürlüğüne saldırı” olduğunu öne sürdü. Açıklamada Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’na yönelik, “Kendisi de mühendis olan bir belediye başkanının, meslek etiğine ve kamu yararına aykırı davrananlara karşı meslek odalarının gereğini yapması gerekir” ifadeleri kullanıldı. Dernek, ayrıca Çervatoğlu hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

ÇERVATOĞLU’ NDAN SERT TEPKİ: “YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRAMAZ”

Maden Jeologları Derneği’nin açıklamasına Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu sert bir dille yanıt verdi. Katıldığı bir toplantıda konuşan Çervatoğlu, açıklamayı “en hafif deyimle kınadığını” belirtti.

“Bizi birileriyle karıştırmayın. Yavuz hırsız ev sahibini bastıramaz. Siz doğayı değil madeni, halkı değil bir avuç çıkar grubunu savunuyorsunuz. Dernek sekreteri hırsız edasıyla yaşam alanlarımıza saldırdı. Bilime ve insana saygınız varsa bu kişiyi derneğinizden uzaklaştırın,” dedi.

"HİÇBİR YASAL İZİNLERİ YOKTU"

Çervatoğlu, olay günü ilçede faaliyet gösteren mühendislerin ellerinde herhangi bir resmi izin belgesi olmadığını, buna rağmen bölgede yabancı bir şirket adına altın arama amacıyla kayaç numuneleri topladıklarını belirtti. Halkın durumu fark edip tepki göstermesi üzerine olaya bizzat müdahale ettiğini ifade eden Başkan, “Halkımızın yaşam alanlarını kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. İzin almadan, halkın onayı olmadan bu topraklarda tek bir taş bile oynatılamaz,” dedi.

FINDIKLI'DA ÇEVRE VE YAŞAM ALANI MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Başkan Çervatoğlu’ nun açıklamaları, bölgedeki çevre duyarlılığının yüksekliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Fındıklı’da yıllardır doğayı korumak adına çeşitli mücadeleler yürüten halk, bu son olayda da tavrını net şekilde ortaya koydu.

Çervatoğlu, “Bilim halktan yana olmalı. Bilimi sermayenin arkasına saklayanlara geçit vermeyeceğiz,” diyerek hem kamuoyuna hem de yetkili kurumlara çağrıda bulundu.