Fındıklı SYDV personel alacak

Fındıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerliği tamamlamış olmak,
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak..
GEREKLİ BELGELER
Başvuru dilekçesi,
Diploma,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Adli sicil belgesi
Bir adet fotoğraf,
Askerlik durum belgesi
Ve diğer belgeler:
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