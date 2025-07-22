Fındıklı’da madencilik talanına tepki!

Kaynak: Haber Merkezi
Fındıklı’da madencilik talanına tepki!

Fındıklı ilçesinde Altın Madenciliği faaliyetleri yürüten Kanadalı şirket Elderado Gold’un %100 Türkiye İştiraki Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, maden için keşif çalışmalarına başladı. Şirket tarafından gönderilen ekipler Çağlayan köyü Gürcüdüzü ve Çamlık yaylası mevkiinde numune arama işlemlerine başlayınca halk tepki gösterdi.

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Yıllarca HES projeleriyle mücadele eden Fındıklı halkı, doğal alanların talan edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Bölge halkı ve şirket yetkilileri arasında yaşanan tartışmalar sonucu, ekiplerin barkodladığı numune taşları şirket görevlilerinden alındı. Tüprag’ın belediye ya da kaymakamlık izni olmadan gelen bölgeye geldiği öğrenildi.

1-002.jpg

Çağlayan köyüne gönderilen Tüprag arama ekibine karşı çıkan bölge halkıyla beraber Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve VİÇEM Çevre Meclisi üyeleri de alana geldi. Tüprag ekipleri bulundukları aracı vatandaşların üzerine sürdü. Vadiden izin şekilde toplanan araçtaki maden numune örneklerine halk el koydu.

3-003.jpg

Olayın ardından karakola giden bölge halkı, durumu Maden Yasasının ardından Tüprag’ın Fındıklı’yı talan etmek için çalışmalara başladığı şeklinde yorumluyor.

Karakoldaki işlemlerin ardından Fındıklı halkı yürüyüş gerçekleştirerek meydanda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Son Haberler
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı