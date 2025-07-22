Fındıklı’da madencilik talanına tepki!

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Yıllarca HES projeleriyle mücadele eden Fındıklı halkı, doğal alanların talan edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Bölge halkı ve şirket yetkilileri arasında yaşanan tartışmalar sonucu, ekiplerin barkodladığı numune taşları şirket görevlilerinden alındı. Tüprag’ın belediye ya da kaymakamlık izni olmadan gelen bölgeye geldiği öğrenildi.

Çağlayan köyüne gönderilen Tüprag arama ekibine karşı çıkan bölge halkıyla beraber Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve VİÇEM Çevre Meclisi üyeleri de alana geldi. Tüprag ekipleri bulundukları aracı vatandaşların üzerine sürdü. Vadiden izin şekilde toplanan araçtaki maden numune örneklerine halk el koydu.

Olayın ardından karakola giden bölge halkı, durumu Maden Yasasının ardından Tüprag’ın Fındıklı’yı talan etmek için çalışmalara başladığı şeklinde yorumluyor.

Karakoldaki işlemlerin ardından Fındıklı halkı yürüyüş gerçekleştirerek meydanda basın açıklaması gerçekleştirdi.