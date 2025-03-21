Fındıkta don ve kokarca riski! 'Atma Türkü' ile dikkat çekti

Giresun'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bahar ile birlikte tomurcuklanan fındık dallarını beyaza bürüyen kar, üreticileri tedirgin etti. Fındıkta don riskini artıran soğuk hava ve fındığa zarar veren kahverengi kokarca nedeniyle üreticiler endişelendiklerini belirtti.

Kemençe sanatçısı Hayati Daştan ise fındık bahçesinde kar yağarken kemençesiyle "Atma Türkü" seslendirip, üreticinin tedirginliğine dikkat çekti. Daştan seslendirdiği türküsünde, "Tek umudumuz fındık. O da yandı mı acaba? Memlekete attılar, Avrupa'dan kokarca. Kemençemin üstüne yayı vururum yayı. Yaptı yapacağını giderek mart ayı" diyerek, hava şartları ve kokarcanın fındık üzerindeki etkisini dile getirdi. Paylaşım, sosyal medyada da ilgi çekti.