Fındıkta don zararına karşı devlet ödemesi başlıyor

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Zirai dondan zarar gören ve TARSİM sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı fındık üreticilerine yapılacak destek ödemeleri Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, don zararına uğrayan fındık bahçelerinin dönümüne 4.200 TL ödeme yapılacak. Destekler, bahçelerdeki zarar oranına göre hesaplanacak.

Örneğin:

%100 zarar gören fındık bahçesi için dönüm başına 4.200 TL,

%50 zarar gören fındık bahçesi için dönüm başına 2.100 TL ödeme yapılacak.

Ziraî dondan etkilenen fındık üreticileri için hazırlanan bu destek kararının, üreticilere bir nebze de olsa nefes aldırması bekleniyor.