Dünya fındık üretiminde 744 bin hektarlık alanla zirvede yer alan Türkiye, fındık pazarının çoğunu elinde bulunduruyor. Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde zirai don ve istilacı böcek türleri kaynaklı hasarın yanı sıra iklim değişikliğinin etkileri de fındık tarımını olumsuz etkiledi.

2024 Eylül-2025 Kasım döneminde zor dönem geçiren fındığın ihracatında yüzde 53 düşüş yaşandı. İhracat daralması ve rekolte düşüklüğünün fiyatları yukarı çektiğine dikkat çeken uzmanlar, fındığın kilosunun 400 lira seviyelerinde seyredeceğini, miktar bazındaki azalmaya rağmen ihracat gelirinin ise geçen yıllara oranla artacağını öngördüklerini duyurdu.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, geçen yıl 309 bin tonluk iç fındık ihracatı gerçekleştiğini söyledi. Fındıkta ihracatın bu yıl 220 bin ton civarında beklendiğini duyuran Arslantürk "Bu yaklaşık yüzde 30 azalma manasına geliyor. İhracat tutarının geçen yıla göre çok daha yukarda bir rakama ulaşacağı, 3,5 milyar dolar ve üzerinde ihracat sonucuyla sezonu bağlayacağımızı ifade edebilirim" dedi.