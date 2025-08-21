Fındıkta fiyat oyunu tepki çekti!

Fındık üreticileri bu yıl kahverengi kokarca zararı bahanesiyle düşük fiyat tekliflerine maruz kalıyor.

Hakan Yıldız / Ordu Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, serbest piyasada 120 TL’ye kadar düşen alım fiyatlarına sert tepki göstererek üreticilere çağrıda bulundu:

“Kimse ürününü 200 TL’nin altında satmasın. Satan varsa, bu fiyata ben talibim.”

Ergün, üreticilerin zararlıya karşı bu sezon daha bilinçli mücadele ettiğini vurgularken, bazı alıcıların kokarca zararını bahane ederek fiyatları düşürmeye çalıştığını belirtti. “Bu yıl çiftçimiz daha hazırlıklıydı. Ancak duyumlarımıza göre bazı tüccarlar 120 TL gibi kabul edilemez rakamlarla fındık almaya çalışıyor. Bu, üreticinin emeğine haksızlık. Terme Ziraat Odası olarak 200 TL’ye fındık almayı taahhüt ediyorum. Amacımız çiftçimizin mağduriyetini önlemek” dedi.

Başkan Ergün’ün bu çıkışı, bölgedeki üreticiler arasında destekle karşılandı. Fındıkta adil fiyat mücadelesi sürerken, Terme’den yükselen bu ses, Karadeniz’in diğer üretici ilçelerine de örnek olacağa benziyor.

