Fındıkta gerilim tırmanıyor: Altınordu’daki fabrikacıya şok tehdit!

Kaynak: Haber Merkezi
Fındıkta gerilim tırmanıyor: Altınordu’daki fabrikacıya şok tehdit!

Ordu’da 2025 fındık hasat sezonunda rekoltenin düşük seyretmesi, Altınordu’daki bir fındık fabrikasını çevre ilçelerden alım yapmaya yöneltti. Üretimi sürdürebilmek için fiyatları artıran fabrika, bu hamlesiyle bazı “fındık baronlarını” rahatsız etti. Fabrikaya tehdit mesajları gönderildi.

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu bölgesinde bu sezon fındık rekoltesinin düşük olması, Altınordu’daki bir fındık fabrikasını harekete geçirdi. Fabrika, üretimi sürdürebilmek için çevre ilçelere yönelince, haliyle alım fiyatlarını da yükseltti. Ancak bu hamle, kendilerini “fındık baronu” olarak gören bazı kişileri rahatsız etti.

2-011.jpg

İddiaya göre, söz konusu fabrikacıya WhatsApp üzerinden tehdit mesajları gönderildi. Mesajda, “Sen kimsin de ilçelere dadanıyorsun, kafana göre fiyat belirliyorsun? Adam vurdurmak kaç para, seni ayaklarından vurdururum!” ifadeleri yer aldı.

3-006.jpg

Son Haberler
20 yıl önce tarlalarına ektiler her yıl paraya para demiyorlar. 50 ülke almak için sırada bekliyor
20 yıl önce tarlalarına ektiler her yıl paraya para demiyorlar. 50 ülke almak için sırada bekliyor
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Bilecik Valisi Sözer yurt inşaatında detaylı incelemelerde bulundu
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
Anılar siliniyor! Bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
TÜİK'ten taşıt kaydı açıklaması: Temmuzda 257 bin 471 adet
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı
Polis 6 aydır peşindeydi! Konut dokunulmazlığından ceza almıştı