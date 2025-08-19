Fındıkta gerilim tırmanıyor: Altınordu’daki fabrikacıya şok tehdit!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu bölgesinde bu sezon fındık rekoltesinin düşük olması, Altınordu’daki bir fındık fabrikasını harekete geçirdi. Fabrika, üretimi sürdürebilmek için çevre ilçelere yönelince, haliyle alım fiyatlarını da yükseltti. Ancak bu hamle, kendilerini “fındık baronu” olarak gören bazı kişileri rahatsız etti.

İddiaya göre, söz konusu fabrikacıya WhatsApp üzerinden tehdit mesajları gönderildi. Mesajda, “Sen kimsin de ilçelere dadanıyorsun, kafana göre fiyat belirliyorsun? Adam vurdurmak kaç para, seni ayaklarından vurdururum!” ifadeleri yer aldı.