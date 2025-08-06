Fındıkta “Müjde” değil, “Zulüm” var!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, saha çalışmaları kapsamında geldikleri Ordu’da fındık üreticisinin sesi oldu. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’yi ziyaret eden heyet, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı fındık fiyatına belediye binası önünde sert sözlerle tepki gösterdi. CHP’li Engin Altay, “Bu hadsizliği protesto ediyorum, çiftçimizi demokratik haklarını kullanmaya çağırıyorum” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

CHP heyeti, saha çalışmaları kapsamında Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile bir araya geldi. Tepe, görev süresince hayata geçirdikleri projeleri aktararak şunları söyledi:

“Altınordu’da kimse yalnız değil, kimse geride kalmayacak. Türkiye’de okulda süt dağıtan ilk belediyeyiz. Bu yıl 5 bin çocuğumuza süt ulaştırdık, hedefimiz önümüzdeki yıl 10 bin. Kent Lokantası, Halk Et, Halk Süt, Emeklihane ve Mobil Kuaför hizmetlerimizle sosyal belediyeciliği güçlendirdik.”

“KARTELLERE KIYAK, ÜRETİCİYE ZULÜM”

Ziyaretin ardından Altınordu Belediyesi önünde kameraların karşısına geçen milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 195–200 TL aralığındaki fındık fiyatına karşı tepkilerini dile getirdi. CHP heyeti, 250 TL’nin altında kalan fiyatın üreticiye hakaret olduğunu savundu.

ENGİN ALTAY: “HADSİZLİK!”

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, açıklanan fiyatın maliyetleri dahi karşılamadığını belirterek şu sözlerle tepki gösterdi:

“186 lira maliyeti olan bir ürüne 190–200 lira fiyat vermek, insan aklıyla alay etmektir. Bu ülkede fındıktan 3-4 milyar dolar ihracat geliri elde ediliyor ama üreticiye reva görülen zulüm ortada. Bu hadsizliği protesto ediyoruz. Çiftçilerimizi demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum.”

TORUN: “BU, KARADENİZ ÜRETİCİSİNE ZULÜMDÜR”

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, açıklanan fiyatların fındık kartellerini sevindirdiğini söyledi:

“Bu soygun düzenidir. 250 liranın altında kalan her fiyatı reddediyoruz. Bu iktidar yandaşını zengin etmeye çalışıyor. Fındık üreticisine yapılan bu zulme karşı duracağız. Artık her alan bizimdir, üretici sesini yükseltmelidir.”

ELVAN IŞIK GEZMİŞ: “YEŞİL ALTINIMIZA DARBE VURULDU”

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise üreticinin yaşadığı doğal afetlerin ardından destek beklediğini ancak karşısında duvar bulduğunu ifade etti:

“Don, kokarca, girdi maliyetleri… Üretici zaten zor durumdaydı. Açıklanan fiyat ise maliyetin dahi altında. Bu kabul edilemez. Fındık hak ettiği değeri CHP iktidarında bulacak.”

YÜKSEL TAŞKIN: “TARIMDA TOPYEKÛN ÇÖKÜŞ VAR”

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise çay ve fındık üreticisinin benzer sorunlarla boğuştuğunu belirterek şunları kaydetti:

“Tarım politikaları çökmüş durumda. Don, kuraklık, kokarca gibi sorunlara rağmen üreticiye sahip çıkılmadı. Umudumuz erken seçimde.”

250 TL’NİN ALTI KABUL EDİLMİYOR

CHP heyeti, genel başkanları Özgür Özel’in Trabzon mitinginde yaptığı açıklamayı da hatırlatarak 250 TL’nin altında kalan fındık fiyatının kabul edilemez olduğunu yineledi. Fındığın sadece bölgesel değil, ulusal ekonominin temel ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan CHP’li vekiller, üreticinin artık kandırılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

“SÖZ ÜRETİCİNİN, KARAR SANDIKTA VERİLECEK”

CHP’li milletvekilleri, üreticiyi demokratik tepkisini göstermeye ve dayanışma içinde hareket etmeye çağırırken, “Sandıkta hesap sorulacak” mesajı verdi.