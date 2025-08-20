Fındıkta rekabet krizi adliyeye taşındı

Hakan Yıldız /Ordu

Ordu’da bu sezon fındık rekoltesinin düşük olması, Altınordu’daki bir fabrikanın çevre ilçelerden yüksek fiyatla alım yapmasına neden oldu. Bu stratejik hamle, piyasada dengeleri değiştirdi. Ancak bu durum, kendilerini “fındık baronu” olarak gören bazı çevreleri rahatsız etti.

İddiaya göre, fabrikacıya WhatsApp üzerinden tehdit mesajları gönderildi. Mesajda, “Sen kimsin de ilçelere dadanıyorsun, kafana göre fiyat belirliyorsun? Adam vurdurmak kaç para, seni ayaklarından vurdururum!” ifadeleri yer aldı.

Tehditlerin ardından güvenlik güçleri devreye girdi. Fabrikacı, durumu resmi makamlara bildirerek can güvenliği için koruma talebinde bulundu. Olay adli makamlara taşındı, soruşturma başlatıldı.

Gözler şimdi Rekabet Kurulu’nda. Uzmanlar, serbest piyasa kurallarının tehdit ve baskıyla bozulmasının hem üreticiye hem tüketiciye zarar vereceğini vurguluyor. Rekabetin korunması, bölge ekonomisi ve tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor.

Sektör temsilcileri, “Bu sadece bir fiyat meselesi değil; üreticinin özgürce ürününü değerlendirme hakkı ve ticaretin etik zemini tehdit altında,” diyerek sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.