"Fındıkta vurgun ve soygun!"

ORDU / ALİ YAZAN

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, TMO’nun açıkladığı fındık fiyatını eleştirerek, “TMO'nun bu açıklaması yıllardır ısrarla belirttiğimiz gibi yine yerli ve yabancı tarım ve gıda tekellerinin yanında olduğunun teyididir ve bu kararın arkasında AKP hükümeti vardır." dedi.

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Ordu'nun Perşembe ilçesinde Şenyurt Mahallesi'nde (köy) fındık üreticilerinin birlikte bahçede yaptıkları basın açıklamasıyla fındık fiyatının 300 TL ile başlaması çağrısı yaptı.

“ÇARPITMA!”

Başkan Sağra rekolte konusunda algı yaratılmak istendiğini de ileri sürerek, şunları söyledi;

“Utanmadan rekolteyi de yüksek gösteriyorlar rakım 300 metreden sonra zirai don zararı etkili iken 400 metreden sonra zirai don fındığı dallara da zarar vererek yok etti. Rekolte 250-300 bin ton arası olur, bunu fındık çuvala girdiğinde göreceğiz. Bu gerçeğin çarpıtılmasına da izin vermeyeceğiz."

Üreticilerin bu sorunların bir daha yaşanmaması için örgütlenmesinin şart olduğunu da hatırlatan Sağra, taleplerini de şöyle sıraladı;