Fındıkta zarar büyük. TZOB Genel Başkanı açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar son yaptığı açıklamada Fındık üretimine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU YIL FINDIKTA ZARAR YÜZDE 25"

Bayraktar Karadeniz bölgesindeki fındık çiftçilerinin zararda olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Fındıkta, Karadeniz Bölgesi illerinde bu yıl yüzde 25'lere varan oranlarda zarara neden olduğu tahmin ediliyor. Zararın boyutları üreticilerimizi mağdur ediyor. Bu hastalık nedeniyle randımanın yüzde 30-35'e kadar düşmesiyle bazı üreticilerimiz fındığını satamadı." ifadesini kullandı.