FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

S. NOGAYRİMENKUL BİLGİLERİADA PARSELNİTELİĞİFİİLİ DURUMUMİKTARI (M2)İMAR DURUMUMUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)%3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1KARŞIYAKA MAHALLESİ
KORDON MEVKİİ
544-28
ARSABoş267,53KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,20
3.340.000,00

101.000,00
2KARŞIYAKA MAHALLESİ
KORDON MEVKİİ		546-12ARSABoş409,95KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,205.100.000,00
153.000,00
3KARŞIYAKA MAHALLESİ
KORDON MEVKİİ		546-13ARSABoş350,69KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,204.350.000,00
131.000,00
4KARŞIYAKA MAHALLESİ
KORDON MEVKİİ		547-17ARSABoş245,53KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,203.050.000,00

92.000,00
5ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ101-3TARLABoş1.039,16İMAR PLANI DIŞI TARIM ALANIDIR1.039.160,0032.000,00
6ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ115-1ARSABoş881,36KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,401.762.720,0053.000,00
7ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ115-2ARSABoş467,99KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40935.980,0029.000,00
8ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ116-10ARSABoş364,91KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40729.820,0022.000,00
9ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ116-11ARSABoş377,56KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40755.120,0023.000,00
10ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ116-12ARSABoş393,10KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40786.200,0024.000,00
11ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ116-13ARSABoş427,43KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40854.860,0026.000,00
12ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ117-7ARSABoş1.369,55KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,402.739.100,0083.000,00
13GÖKBÜK MAHALLESİ AKYOKUŞ MEVKİİ129-13TARLABoş301,63İMAR PLANI DIŞI TARIM ALANIDIR301.630,0010.000,00

2-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Oto Galeri Dükkanları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ

S. NOGAYRİMENKUL BİLGİLERİADA PARSELNİTELİĞİFİİLİ DURUMUMİKTARI (M2)BELEDİYE HİSSESİ (M2)BİNA YAŞIMUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)%3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân477/1DükkânBoş82,60TAM03.900.000,00117.000,00
2İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân477/1DükkânBoş82,60TAM03.900.000,00117.000,00
3İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân477/1DükkânBoş82,60TAM03.900.000,00117.000,00
4İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 5 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân477/1DükkânBoş82,60TAM03.900.000,00117.000,00

3-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NOİŞYERİ İSMİ veya NUMARASIm21 YILLIK KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ (KDV HARİÇ) TLGEÇİCİ TEMİNAT (TL)KİRA SÜRESİ
1YENİ MAH. KAPALI PAZARYERİ ÜST KAT. 33 NOLU DÜKKAN2816.500,00500,003 YIL
2YENİ MAH. KAPALI PAZARYERİ ZEMİN KAT 47 NOLU DÜKKAN2825.000,00750,003 YIL
3ESKİ MAH. ESKİ HALK PAZARI 8A NUMARALI DÜKKAN/FIRIN10597.000,003.000,003 YIL
4ESKİ MAH. ESKİ HALK PAZARI 25 NOLU DÜKKAN3316.000,00500,003 YIL
5ESKİ MAH. ESKİ HALK PAZARI 37 NOLU DÜKKAN3215.500,00500,003 YIL
6KALE MAH. LİMAN İÇİ 91 NOLU DÜKKAN6024.000,00750,0031.12.2024'e kadar
7KALE MAH. LİMAN İÇİ 101 NOLU DÜKKAN104.000,00200,0031.12.2024'e kadar
8KALE MAH. LİMAN İÇİ 103 NOLU DÜKKAN2710.800,00400,0031.12.2024'e kadar
9TURUNÇOVA MAH. CUMHURİYET CAD. ESKİ BLD. ALTI 9-C NOLU DÜKKAN11230.800,001.000,003 YIL
10TURUNÇOVA MAH. CUMHURİYET CAD. ESKİ BELEDİYE ALTI 9-G NOLU DÜKKAN246.600,00200,003 YIL
11TURUNÇOVA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:50 EKMEK SATIŞ BÜFESİ9₺12.000,00400,003 YIL
12SAHİLKENT MAH. SAHİLKENT KÜLTÜR MERKEZİ 4/A NOLU DÜKKAN2512.500,00400,003 YIL
13SAHİLKENT MAH. SAHİLKENT KÜLTÜR MERKEZİ 4/B NOLU DÜKKAN2512.500,00400,003 YIL
14SAHİLKENT MAH. SAHİLKENT KÜLTÜR MERKEZİ 4/C NOLU DÜKKAN2512.500,00400,003 YIL
15FİNİKE ŞEHİRİÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z/05 NOLU DÜKKAN-OTOBÜS YAZIHANESİ1613.760,00500,0031.12.2024'e kadar

4- Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 10:00’da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (1.000,00 TL) en geç 27.09.2023 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.
6- Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanlarının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.
7- Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak dükkanlar sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.
8-Kiralama Listesinde detayları belirtilen Finike Şehiriçi Aktarma İstasyonu Dükkanına, yolcu taşımacılığı yapan ve belgelendiren istekliler katılabilecektir.
9-Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,67 (0,00567) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.
10- Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi gibi herhangi bir salgın, afet ve mücbir sebep oluşması halinde yayımlanacak kanun ve genelgeler çerçevesinde, kira sürelerinin uzatılması ve alacakların ertelenmesi gibi tedbirler belediyemizce re’sen uygulanacaktır.
11- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.
12- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
14- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar İhale Şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.
15- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.
16- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
17- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
18-İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.
İlgililere duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01889470