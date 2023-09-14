FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2023 / 00:01

1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ FİİLİ DURUMU MİKTARI (M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 KARŞIYAKA MAHALLESİ

KORDON MEVKİİ

544-28

ARSA Boş 267,53 KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,20

3.340.000,00



101.000,00

2 KARŞIYAKA MAHALLESİ

KORDON MEVKİİ 546-12 ARSA Boş 409,95 KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,20 5.100.000,00

153.000,00

3 KARŞIYAKA MAHALLESİ

KORDON MEVKİİ 546-13 ARSA Boş 350,69 KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,20 4.350.000,00

131.000,00

4 KARŞIYAKA MAHALLESİ

KORDON MEVKİİ 547-17 ARSA Boş 245,53 KONUT ALANI 3 KAT EMSAL:1,20 3.050.000,00



92.000,00

5 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 101-3 TARLA Boş 1.039,16 İMAR PLANI DIŞI TARIM ALANIDIR 1.039.160,00 32.000,00 6 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 115-1 ARSA Boş 881,36 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 1.762.720,00 53.000,00 7 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 115-2 ARSA Boş 467,99 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 935.980,00 29.000,00 8 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116-10 ARSA Boş 364,91 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 729.820,00 22.000,00 9 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116-11 ARSA Boş 377,56 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 755.120,00 23.000,00 10 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116-12 ARSA Boş 393,10 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 786.200,00 24.000,00 11 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116-13 ARSA Boş 427,43 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 854.860,00 26.000,00 12 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 117-7 ARSA Boş 1.369,55 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 2.739.100,00 83.000,00 13 GÖKBÜK MAHALLESİ AKYOKUŞ MEVKİİ 129-13 TARLA Boş 301,63 İMAR PLANI DIŞI TARIM ALANIDIR 301.630,00 10.000,00

2-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Oto Galeri Dükkanları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ FİİLİ DURUMU MİKTARI (M2) BELEDİYE HİSSESİ (M2) BİNA YAŞI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân Boş 82,60 TAM 0 3.900.000,00 117.000,00 2 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân Boş 82,60 TAM 0 3.900.000,00 117.000,00 3 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân Boş 82,60 TAM 0 3.900.000,00 117.000,00 4 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 5 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân Boş 82,60 TAM 0 3.900.000,00 117.000,00

3-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NO İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI m2 1 YILLIK KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KİRA SÜRESİ 1 YENİ MAH. KAPALI PAZARYERİ ÜST KAT. 33 NOLU DÜKKAN 28 16.500,00 500,00 3 YIL 2 YENİ MAH. KAPALI PAZARYERİ ZEMİN KAT 47 NOLU DÜKKAN 28 25.000,00 750,00 3 YIL 3 ESKİ MAH. ESKİ HALK PAZARI 8A NUMARALI DÜKKAN/FIRIN 105 97.000,00 3.000,00 3 YIL 4 ESKİ MAH. ESKİ HALK PAZARI 25 NOLU DÜKKAN 33 16.000,00 500,00 3 YIL 5 ESKİ MAH. ESKİ HALK PAZARI 37 NOLU DÜKKAN 32 15.500,00 500,00 3 YIL 6 KALE MAH. LİMAN İÇİ 91 NOLU DÜKKAN 60 24.000,00 750,00 31.12.2024'e kadar 7 KALE MAH. LİMAN İÇİ 101 NOLU DÜKKAN 10 4.000,00 200,00 31.12.2024'e kadar 8 KALE MAH. LİMAN İÇİ 103 NOLU DÜKKAN 27 10.800,00 400,00 31.12.2024'e kadar 9 TURUNÇOVA MAH. CUMHURİYET CAD. ESKİ BLD. ALTI 9-C NOLU DÜKKAN 112 30.800,00 1.000,00 3 YIL 10 TURUNÇOVA MAH. CUMHURİYET CAD. ESKİ BELEDİYE ALTI 9-G NOLU DÜKKAN 24 6.600,00 200,00 3 YIL 11 TURUNÇOVA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:50 EKMEK SATIŞ BÜFESİ 9 ₺12.000,00 400,00 3 YIL 12 SAHİLKENT MAH. SAHİLKENT KÜLTÜR MERKEZİ 4/A NOLU DÜKKAN 25 12.500,00 400,00 3 YIL 13 SAHİLKENT MAH. SAHİLKENT KÜLTÜR MERKEZİ 4/B NOLU DÜKKAN 25 12.500,00 400,00 3 YIL 14 SAHİLKENT MAH. SAHİLKENT KÜLTÜR MERKEZİ 4/C NOLU DÜKKAN 25 12.500,00 400,00 3 YIL 15 FİNİKE ŞEHİRİÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z/05 NOLU DÜKKAN-OTOBÜS YAZIHANESİ 16 13.760,00 500,00 31.12.2024'e kadar

4- Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 10:00’da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (1.000,00 TL) en geç 27.09.2023 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.

6- Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanlarının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.

7- Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak dükkanlar sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.

8-Kiralama Listesinde detayları belirtilen Finike Şehiriçi Aktarma İstasyonu Dükkanına, yolcu taşımacılığı yapan ve belgelendiren istekliler katılabilecektir.

9-Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,67 (0,00567) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.

10- Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi gibi herhangi bir salgın, afet ve mücbir sebep oluşması halinde yayımlanacak kanun ve genelgeler çerçevesinde, kira sürelerinin uzatılması ve alacakların ertelenmesi gibi tedbirler belediyemizce re’sen uygulanacaktır.

11- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.

12- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

14- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar İhale Şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.

15- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.

16- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

17- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

18-İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.

İlgililere duyurulur.

