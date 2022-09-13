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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Türkiye ile sık sık görüşüyoruz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu sonrasında Türkiye'nin gündeme getirdiği endişelerle ilgili Türk yetkililerle sık sık görüştüklerini ve birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 21:49
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Türkiye ile sık sık endişe ettikleri konuları görüşüyoruz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Türkiye ile sık sık görüşüyoruz
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Başbakan Sanna Marin, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ve Türkiye ile ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine, şu anda başvuruyla ilgili NATO üyesi ülkelerdeki onay süreçlerinin devam ettiğini söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız ve olmayan sorunlar hakkında spekülasyon yapmam istemem."

“BUNLAR SİYASETÇİLERİN VERECEĞİ KARARLAR DEĞİLDİR”

Finlandiya'nın terör örgütü PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmesine yönelik talep alıp almadıkları sorulan Marin,  "Finlandiya için hukukun üstünlüğü çok önem taşımaktadır. Bu önem verdiğimiz bir değerdir. Bunlar siyasi kararlar değildir. Finlandiya'dan birilerinin sınır dışı edilip edilmemesini hükümette tartışmıyoruz. Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir. Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir " cevabını verdi.

“PUTİN SAVAŞI KAYBEDECEK”

Marin, AP Genel Kurulu'na hitabında da Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş, enerji piyasasındaki istikrarsızlık, enflasyon artışları, kuraklık ve yangınla kendini gösteren iklim değişikliği nedeniyle olağanüstü zamanlardan geçtiğini belirtirken, "Putin savaşı kaybedecek. Ukrayna, bizim desteğimizle kazanacak " dedi.

Ülkesinin Rus gazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini söyleyen Marin, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı " diye konuştu.

Marin, savaşın savunma sanayisi ve enerji bağımsızlığının önemini gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, "İtiraf etmeliyiz ki Rusya'ya karşı çok naif bir tavır benimsedik ve beklentilerimizi Rusya'nın işleyişine dayandırdık. Sovyet yönetimi altında yaşamış Baltık'taki ve Polonyalı dostlarımızı dinlememiz gerekirdi " ifadelerini kullandı.

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