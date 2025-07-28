Finlandiya ekonomisinde kara bulutlar aralanıyor

Finlandiya'da tüketici güveni Temmuz 2025’te bir önceki aya göre toparlanarak -6,4 seviyesine yükseldi. Haziran ayında bu gösterge -8,6 seviyesindeydi. Finlandiya İstatistik Kurumu'nun yayımladığı rapora göre, bu artış dört ayın en düşük seviyesinden uzaklaşmayı işaret etse de tüketici güveni hâlâ ülkenin uzun dönem ortalaması olan -2,7’nin altında seyrediyor.

Finlandiyalı tüketicilerin mevcut mali durumlarına dair değerlendirmeleri iyileşme gösterdi. Haziran ayında -3,1 olarak ölçülen bu değer Temmuz ayında -1’e yükseldi. Finlandiya ekonomisinin geleceğine dair kötümserlik azalsa da, göstergeler negatifte kalmaya devam etti. Geleceğe yönelik genel ekonomik beklenti Haziran ayında -15,4 iken Temmuz ayında -12,7 seviyesine geldi.

DAYANIKLI TÜKETİM VE İŞSİZLİK ALGISI DAHA POZİTİF

Tüketicilerin dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama zamanlamasına ilişkin değerlendirmeleri de olumlu yönde değişti. Haziran ayında -16,7 olan bu gösterge Temmuz ayında -10,6’ya yükseldi. Bu, Fin halkının büyük harcamalara daha açık hâle geldiğine işaret ediyor. Bunun yanında bireysel işsizlik riski algısı da azaldı. Haziran’da -13,5 olan değer, Temmuz’da -12,8’e yükselerek daha az karamsar bir tablo sundu.

Buna karşın genel işsizlik beklentileri kötümserliğini korudu. Haziran ayında -26,5 olan bu gösterge, Temmuz’da -28,3’e gerileyerek iş piyasasına duyulan güvenin zayıfladığını gösterdi. Aynı dönemde tasarruf eğiliminde de düşüş gözlendi. Haziran’da 36,9 olan değer, Temmuz ayında 34,2’ye indi. Bu da halkın eldeki kaynakları kenara ayırma konusunda daha az istekli olduğunu ortaya koydu.

SANAYİ SEKTÖRÜ DE TEMKİNLİ BİR İYİLEŞME İÇİNDE

Tüketici güvenindeki kısmi toparlanmayla paralel olarak Finlandiya sanayi sektöründe de iyileşme sinyalleri görüldü. Ülkenin Temmuz 2025 tarihli sanayi güven endeksi, bir önceki ay -9 iken Temmuz’da -6’ya yükseldi. Bu, mart ayından bu yana en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Ancak söz konusu endeks hâlâ sıfır olan uzun vadeli ortalamanın altında seyrediyor.

Finlandiya İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, sanayi üretimi beklentilerinde belirgin bir iyileşme var. Haziran ayında üretim beklentisi 5 puan seviyesindeyken, Temmuz’da bu değer 14’e yükseldi. Buna rağmen sipariş birikimindeki düşüş sürdü. Temmuz’da sipariş birikimi -30 olarak açıklandı, bu da ortalamanın oldukça altında bir seviyeye işaret ediyor.

Bitmiş ürün stokları ise temmuz ayında normal seviyelerde kalmaya devam etti. Stok göstergesi bir önceki ay 2 iken, bu ay 1 seviyesinde ölçüldü. Üretim kapasitesinin kullanımı ise hâlâ beklentilerin gerisinde. Katılımcıların yalnızca yüzde 55’i tam kapasite ile üretim yaptığını belirtti. Bu da sanayi sektöründe henüz tam bir toparlanmanın gerçekleşmediğini ortaya koyuyor. Haziran ayında Finlandiya’nın sanayi güveni Avrupa Birliği ortalamasının altında kalmıştı.