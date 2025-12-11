Finlandiya futbolu, ülke tarihinin en sarsıcı olaylarından biriyle güne uyandı.

Ülkenin köklü kulüplerinden FC Haka’nın küme düşmesiyle yaşanan hayal kırıklığı, gece saatlerinde Tehtaan Kenttä Stadyumu’nda çıkan büyük yangınla yerini felakete bıraktı.

Polis, yangın sırasında stadyum çevresinde bulunan 15 yaşından küçük üç çocuğun olayla bağlantılı olarak tespit edildiğini duyurdu. Bu üç kişiden biri, polis sorgusunda tribünde yangına yol açan cismi ateşe verdiğini kabul etti.

TARİHİ TRİBÜN DAKİKALAR İÇİNDE KÜL OLDU

Valkeakoski’de bulunan ve 1930’lardan bu yana FC Haka’nın evi olan 3 bin 200 kapasiteli Tehtaan Kenttä Stadyumu, kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle neredeyse tamamen zarar gördü. Ahşap ana tribün tamamen yok olurken, suni çimin bir bölümü de yangından etkilendi.

FAİLLERİN YAŞLARI TAZMİNAT CEZASINA ENGEL DEĞİL

Olayın “kundaklama” kapsamında soruşturulduğu belirtilirkenFinlandiya yasalarına göre 15 yaşından küçük çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Buna karşın polis, “tazminat sorumluluğu için yaş sınırı olmadığını” vurguluyor.

Küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, hasarın büyüklüğünün henüz belirlenemediğini ancak kulübün ciddi bir kayıp yaşadığını söyledi:

“Bu, hak ettiğimiz son şeydi. Halk büyük destek gösterdi, bundan sonra da buna ihtiyacımız olacak.”