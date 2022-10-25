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Finlandiya heyeti Ankara'da Türk yetkililerle görüşme başladı

Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler başladı. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:06
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Finlandiya heyeti Ankara'da Türk yetkililerle görüşme başladı

Finlandiya heyeti Ankara'da Türk yetkililerle görüşme başladı
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Finlandiya heyeti Ankara'da . Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler başladı. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.

İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi.

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı.(AA)

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