Finlandiya Rusya sınırını kapattı

Finlandiya, yasa dışı geçişler gerekçesi ile Rusya sınırındaki 4 sınır kapsını kapattı. Finlandiya İçişleri Bakanı Rantanen gerekirse daha sert önlemler alacaklarını söyledi.

Finlandiya Rusya sınırını kapattı

Finlandiya, Rusya ile olan 4 sınır kapısını 'yasadışı geçişleri' durdurmak için bugünden itibaren kapattığını duyurdu. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, gerekli görüldüğünde daha sert önlemler alabileceklerini vurguladı.

Finlandiya Sınır Muhafızları, 16 Kasım’da Rusya ile olan doğu sınırlarında yasadışı geçişlerinin artmasıyla bu bölgedeki Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala sınır kapılarının bugünden itibaren kapatacağını duyurmuştu. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen konuyla ilgili “Doğu sınırındaki sınır geçiş noktalarının kapatılması Finlandiya'ya yasa dışı girişi durduracaktır. Hükümet, gerekirse daha da sert önlemler almaya hazır” dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya’nın kararıyla ilgili Rus basına açıklama yapıp modern tarihte Rusya’nın Finlandiya’yı asla tehdit etmediğini ifade etti. Peskov, kararın ikili ilişkilere zarar vereceğinin altını çizdi.

‘YABANCI YETKİLİLER YASADIŞI GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR’

Finlandiya Başbakanlık Ofisi, hükümetin kararıyla ilgili yaptığı açıklamada “Yabancı yetkililerin veya diğer aktörlerin, sınırı yasa dışı yollardan geçen kişilerin Finlandiya'ya girişini kolaylaştırmada rol oynadığına dair göstergeler var” denildi. Finlandiya hükümeti sınırlardaki durumu yakından takip ettiklerini ayrıca vurguladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Kasım’da konuyla ilgili Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile görüştüklerini belirtip “Rusya'nın göçmenleri bir alet gibi kullanması utanç verici. Finlandiya'nın aldığı tedbirleri tamamen destekliyorum. Ve Avrupa sınırlarımızı korudukları için Finlandiya Sınır Muhafızlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Son Haberler
Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı Gündem
Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Türkiye seni unutmayacak: Efsane isim Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 6. yılı Spor
Türkiye seni unutmayacak: Efsane isim Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 6. yılı
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava engeli Gündem
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava engeli
TikTok yine bildiğiniz gibi... Bir kadın ağzından farklı sesler çıkararak telefonu okşayıp ASMR yayın yaptı Video
TikTok yine bildiğiniz gibi... Bir kadın ağzından farklı sesler çıkararak telefonu okşayıp ASMR yayın yaptı
Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bölgeleri Fırat Doğu Faraç açıkladı Spor
Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bölgeleri Fırat Doğu Faraç açıkladı
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı Gündem
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı
Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler Magazin
Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler