Finlandiya sanayi üretiminde gerileme sürüyor

2025 yılı Şubat ayında Finlandiya’da sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında azaldı. Bu veri, Ocak ayında revize edilen yüzde 0,8’lik düşüşün ardından sanayi faaliyetlerinde üst üste ikinci kez daralma yaşandığını ortaya koydu. Böylece ülke ekonomisinde sanayi sektörü açısından olumsuz sinyaller ardı ardına gelmeye başladı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimindeki daralma, sanayi genelindeki düşüşte başlıca etken olarak öne çıktı. Bu alandaki üretim Ocak ayında yüzde 7,4 gerilemişti; Şubat ayında ise bu oran yüzde 4,6’ya düştü. Ancak bu düşüş eğilimi halen devam etmekte. Aynı şekilde, imalat sanayisindeki üretim de Ocak ayında değişim göstermezken, Şubat ayında yüzde 3,4’lük kayıpla gerilemeye geçti.

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MADENCİLİK YÜKSELİYOR

Sanayi sektörünün farklı alanlarındaki bu gerilemelere karşın madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Ocak ayında yüzde 4,5 artan bu sektör Şubat ayında yüzde 17’lik sıçrama ile pozitif ayrıştı. Ancak bu artış, genel üretim düşüşünü dengelemeye yetmedi.

Finlandiya'nın özellikle doğalgaz, elektrik ve imalat sektörlerinde yaşadığı üretim zorlukları, hem ihracat hem de iç piyasadaki sanayi güven endekslerini olumsuz etkiliyor. Avrupa genelinde ekonomik büyüme ivmesinin yavaşladığı bir dönemde gelen bu veriler, Finlandiya'nın sanayi üretimi açısından daha fazla dış baskıya açık hale geldiğini gösteriyor.

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AYLIK BAZDA GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azaldı. Bu düşüş, Ocak ayında revize edilerek yüzde 0,4 artış olarak açıklanan verinin tersine bir seyir izliyor. Aylık bazda yaşanan bu düşüş, sanayi üretimindeki zayıflamanın süreklilik kazandığına işaret ediyor.

Analistler, özellikle enerji arzında yaşanan dengesizliklerin ve imalat sanayisindeki düşük sipariş hacimlerinin Finlandiya ekonomisini zorlamaya devam edeceğini öngörüyor. Ülkede ekonomik toparlanmanın başlaması için başta Avrupa Merkez Bankası politikaları olmak üzere bölgesel yatırım eğilimlerinin güçlenmesi gerektiği vurgulanıyor.