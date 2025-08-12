Finlandiya cari fazlasında daralma

Finlandiya’nın cari işlemler fazlası, Haziran 2025’te bir önceki yıla kıyasla belirgin bir daralma göstererek 1,23 milyar avroya geriledi. 2024’ün aynı döneminde 1,57 milyar avro olan cari fazla, mal ihracatındaki azalma ve hizmetler hesabındaki açığın genişlemesi nedeniyle küçüldü. Ancak, birincil gelir fazlasındaki artış dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu verilerin Finlandiya ekonomisinin küresel ticaretteki dalgalanmalara karşı hassasiyetini ortaya koyduğunu belirtiyor. Peki, bu değişim Finlandiya’nın ekonomik geleceği için ne anlama geliyor?

MAL İHRACATINDA DÜŞÜŞ ALARM VERİYOR

Finlandiya’nın cari işlemler dengesindeki daralma, büyük ölçüde mal hesabındaki gerilemeden kaynaklandı. Haziran 2025’te mal hesabı fazlası, bir önceki yılın 1,56 milyar avroluk seviyesinden 1,20 milyar avroya düştü. İhracatın değer bazında yüzde 2 azalması, küresel talepteki yavaşlamanın Finlandiya’nın dış ticaretine olan etkisini gözler önüne seriyor. Öte yandan, ithalatın da yüzde 5 gerilemesi, iç talepte bir zayıflama sinyali olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle enerji ve ara mal ticaretindeki dalgalanmalardan etkilendiğini vurguluyor.

HİZMETLER AÇIĞI DERİNLEŞİYOR

Hizmetler hesabındaki açık, Haziran 2025’te dikkat çekici bir şekilde genişledi. Geçen yıl 393 milyon avro olan hizmetler açığı, bu yıl 651 milyon avroya yükseldi. Bu artış, özellikle turizm ve taşımacılık gibi alanlarda hizmet ithalatının artmasından kaynaklanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen ticaret dinamikleri ve enerji krizinin etkileri, hizmetler hesabındaki bu bozulmayı tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, hizmetler açığındaki bu trendin devam etmesi halinde cari dengenin daha fazla baskı altına girebileceği uyarısında bulunuyor.



BİRİNCİL GELİRDE UMUT VERİCİ ARTIŞ

Cari dengenin daralmasına rağmen birincil gelir hesabı, Haziran 2025’te olumlu bir tablo çizdi. Birincil gelir fazlası, geçen yılki 582 milyon avro seviyesinden 906 milyon avroya yükseldi. Bu artış, yurtdışındaki yatırımlardan elde edilen gelirlerin artmasıyla desteklendi. Uzmanlar, bu gelişmenin Finlandiya’nın uluslararası finansal konumunu güçlendirdiğini, ancak tek başına cari fazla daralmasını telafi etmeye yetmediğini ifade ediyor

İKİNCİL GELİRDE KAYIP BÜYÜYOR

İkincil gelir hesabı, Haziran 2025’te 174 milyon avrodan 220 milyon avroya yükselerek daha büyük bir açık verdi. Bu durum, Finlandiya’nın yurtdışına yaptığı transfer ödemelerinin artmasından kaynaklanıyor. Özellikle dış yardım ve diğer transfer kalemlerindeki artış, ikincil gelir açığını derinleştiren ana faktörler arasında yer alıyor. Bu trend, cari işlemler dengesindeki genel daralmaya katkıda bulunuyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Finlandiya’nın cari işlemler fazlasındaki daralma, küresel ekonomik belirsizliklerin ve bölgesel ticaret dinamiklerindeki değişimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği ve ABD’nin ticaret politikaları, Finlandiya’nın ihracat performansını etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan, düşük faiz oranlarının 2026’da tüketici harcamalarını desteklemesiyle ihracatta toparlanma beklentisi sürüyor. Ancak, hizmetler açığındaki artış ve enerji ticaretindeki yapısal sorunlar, Finlandiya’nın ekonomik dengelerini zorlamaya devam edebilir.Finlandiya Merkez Bankası ve uluslararası ekonomi uzmanları, cari işlemler dengesindeki bu dalgalanmaların yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Mal ihracatındaki gerileme ve hizmetler açığındaki büyüme, Finlandiya’nın ekonomik stratejilerini gözden geçirmesini gerektirebilir. Önümüzdeki dönemde, enerji ithalatındaki değişimler ve küresel talepteki toparlanma, cari dengenin yönünü belirleyecek kritik faktörler olacak.