Finlandiya’da enflasyon geriledi

Finlandiya’da yıllık enflasyon oranı, 2024 yılının Aralık ayında yüzde 0,7’ye düştü. Kasım ayında yüzde 1 olarak kaydedilen enflasyon oranı, böylelikle son dört yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış yüzde 1’e düşerken (Kasım’da yüzde 1,9), mobilya ve ev eşyalarındaki fiyat artışı yüzde 0,5’e (Kasım’da yüzde 1,2) indi. Ayrıca çeşitli mal ve hizmetler grubundaki fiyatlar da yüzde 1,8’e geriledi (Kasım’da yüzde 2,4).

Finlandiya sanayi üretiminde dikkat çeken artış

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat artışı yüzde 0,5’e (Kasım’da yüzde 0,9), iletişim harcamaları ise yüzde 2,8’e (Kasım’da yüzde 3,4) düştü. Sağlık harcamaları yüzde 2,4’e gerilerken (Kasım’da yüzde 2,6), konut ve hizmetler kategorisinde fiyatlar yüzde -1’e indi (Kasım’da yüzde -0,1). Taşımacılık sektöründeki fiyatlar ise daha az bir düşüş göstererek yüzde -0,1’e geriledi (Kasım’da yüzde -1,5).

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi ise yüzde -0,1 düşüş gösterdi. Bu oran, bir önceki dönemde kaydedilen yüzde -0,4’lük düşüşe göre daha ılımlı bir yavaşlama olarak değerlendirildi.

Finlandiya İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, enflasyondaki bu genel düşüş, ülkedeki tüketici harcamalarının daha istikrarlı bir seyir izlediğini ve fiyat baskılarının azaldığını ortaya koyuyor.