Finlandiya’da feci helikopter kazası! 5 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Finlandiya’da feci helikopter kazası! 5 kişi hayatını kaybetti

Finlandiya’da meydana gelen kazada helikopterler havada çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Finlandiya’nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yle news'un haberine göre, iki helikopter Piikajarvi Havaalanı’na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü.

Yetkililer, helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı.

KAZA İÇİN AYRINTILI RAPOR HAZIRLANACAK

Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.

Yerel basına göre helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.

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