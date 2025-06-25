Finlandiya'da işsizlik alarmı

Finlandiya'da işsizlik oranı Mayıs 2025'te yüzde 10,5'e ulaşarak son beş yılın zirvesini gördü. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 10,2 seviyesindeydi. Ülke genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 9 bin kişi artarak 308 bine yükselirken, istihdam edilenlerin sayısı 19 bin kişi azalarak 2 milyon 626 bin seviyesine geriledi.

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EKONOMİK ZORLUKLAR DERİNLEŞİYOR

Uzmanlar, bu artışın küresel ekonomik yavaşlama ve ülkenin başlıca ticaret ortaklarındaki durgunlukla ilişkili olduğunu belirtiyor. Finlandiya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, özellikle imalat ve hizmet sektörlerinde daralma yaşandığı gözlemleniyor. Finlandiya Merkez Bankası daha önce bu yıl için ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş ve enflasyonun da beklenenden yüksek seyrettiğini açıklamıştı. Bu durum, hane halkının satın alma gücünü olumsuz etkileyerek tüketim harcamalarında düşüşe neden oluyor.

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GENÇ İŞSİZLİKTE KÜÇÜK IŞIK

Genel tablonun aksine, 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranında sınırlı bir düşüş yaşandı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 28,1'e geriledi. Bu, bir yıl öncesine göre 2,2 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Ancak uzmanlar, bu iyileşmenin büyük ölçüde mevsimlik işlere veya geçici istihdama bağlı olabileceği ve kalıcı bir eğilimi yansıtmayabileceği konusunda uyarıyor. Yaşları 15 ila 74 arasındaki kişilerde işgücüne katılım oranı bir yıl önceki yüzde 70,9'dan yüzde 70,4'e gerilerken, 20 ila 64 yaş arasındaki kişilerde istihdam oranı yüzde 77,8'den yüzde 77'ye düştü.

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GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER

Finlandiya hükümeti, işsizlik oranındaki bu yükselişle mücadele etmek amacıyla yeni istihdam teşvik paketleri ve mesleki eğitim programları üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak, küresel ekonomik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kısa vadede önemli bir iyileşme beklenmiyor. Analistler, Finlandiya ekonomisinin toparlanmasının zaman alacağını ve hükümetin yapısal reformlara odaklanması gerektiğini vurguluyor. Yatırımcılar ve uluslararası piyasalar, Finlandiya'nın bu ekonomik zorluklarla nasıl başa çıkacağını yakından takip ediyor. Ülke ekonomisinin direnci ve hükümetin atacağı adımlar, önümüzdeki dönemde belirleyici olacak.