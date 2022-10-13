﻿Finlandiya'da iyot tablet stokları tükendi  

Finlandiya'da insanları radyasyondan koruyan iyot tablet stokları tükendi. Salı günü sağlık yetkililerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle doğabilecek nükleer kaza ihtimaline karşı hanelere iyot tablet stoğu yapma çağrısında bulunmasının ardından halk eczanelere koştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan yoğunluk sebebiyle iyot tablet stoklarının tükendiği belirtildi.

Acil durumlarda kullanılması gereken iyot tabletlerin 3 ila 40 yaş aralığına uygun olduğunu söyleyen Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, "Nükleer tesisteki bir kazada, tiroit bezlerinde birikebilen radyoaktif iyot çevreye salınabilir" ifadelerini kullandı. Yüksek düzeyde radyoaktif iyota maruz kalınmasından yıllar sonra bile bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde tiroid kanseri riski bulunuyor.