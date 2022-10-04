﻿O ülke Lenin’i tarihe gömdü. Son heykeli de kaldırıldı

Rusya sınırına yakın Kotka'da bir grup inşaat işçisi, Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykelini bir kamyona yükleyerek yerel bir müzenin deposuna götürdü.

Şehir müzesi müdürü Kirsi Niku, bronz büstün, 1970'lerin sonlarında Moskova'dan gelen siparişler üzerine Estonyalı heykeltıraş Matti Varik tarafından tasarlanıp inşa edildiğini söyledi.

Lenin heykeli, Kotka'da merkezi bir parkta bulunuyordu.

Heykel yıllar içinde tahrip edilmesine rağmen yetkililer tarafından kaldırılmasına karar verilene kadar parkta kaldı.