Finlandiya’da üretici fiyatları düşüşte

Finlandiya’da üretici fiyat endeksi, Temmuz 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında gerileyerek üst üste dördüncü ayda da düşüş gösterdi. Ancak, bu düşüşün hızı Haziran ayındaki yüzde 1,8’lik gerilemeye kıyasla yavaşlayarak son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı. Bu durum, ülkede ekonomik dengelerin yavaş yavaş toparlanabileceğine işaret ederken, bazı sektörlerde fiyat artışları dikkat çekiyor.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK TABLO

Finlandiya’nın üretici fiyat endeksindeki düşüş, özellikle madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe hafifledi. Haziran’da yüzde 6,5 olan fiyat düşüşü, Temmuz’da yüzde 2,6’ya geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründe ise fiyatlar toparlanarak yüzde 1,2 artış gösterdi; bu, Haziran’daki yüzde 8,9’luk düşüşten önemli bir dönüş olarak kayda geçti.

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme hizmetlerinde fiyat artışı ise yüzde 4,5’ten yüzde 2,8’e gerileyerek yavaşladı. Öte yandan, imalat sektöründe fiyatlar yüzde 1,8’lik düşüşle gerilemeye devam etti; bu, Haziran’daki yüzde 1,4’lük düşüşten daha keskin bir azalma anlamına geliyor.

ÜRÜN BAZINDA FİYAT HAREKETLERİ

Temmuz ayındaki üretici fiyatlarındaki düşüşte, rafine petrol ürünleri ve kağıt hamuru fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Ancak, gıda ürünleri ve değerli metallerdeki fiyat artışları bu düşüşü kısmen dengeledi. Aylık bazda ise üretici fiyatları, Haziran ayındakiyle aynı hızda, yüzde 0,1 oranında geriledi. Bu veriler, Finlandiya ekonomisindeki deflasyonist baskıların devam ettiğini, ancak bazı sektörlerde toparlanma sinyallerinin belirdiğini gösteriyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Finlandiya’da üretici fiyatlarındaki düşüş, küresel ekonomik dalgalanmalar ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle elektrik ve gaz sektöründeki toparlanmanın, enerji piyasalarındaki istikrar arayışına bağlı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, imalat sektöründeki devam eden fiyat düşüşleri, iç talepte zayıflık ve küresel rekabetin etkisiyle ilişkilendiriliyor.

Önümüzdeki aylarda, enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve küresel ekonomik koşulların Finlandiya’nın üretici fiyatları üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.