Finlandiya İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 0,2’ye düştü. Bu, geçen dört ay boyunca yüzde 0,5 seviyesinde seyreden enflasyonun önemli oranda yavaşladığını gösteriyor. Özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyat artışları yüzde 2,2’ye gerilerken, sağlık harcamalarında yükseliş yavaşlayarak yüzde 7,3 oldu. Restoran ve otel hizmetlerinde de fiyatlar önceki aya göre daha sakin seyretti.

Öte yandan, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 0,8 azalarak deflasyon eğilimini sürdürdü. Konut ve enerji giderlerinde de düşüş devam etti. Ancak mobilya ve ev bakımı, iletişim ile kültürel aktivitelerde fiyat artışları hızlandı. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,2 geriledi.

Finlandiya’daki bu ekonomik tablo, Avrupa genelindeki enflasyon trendleriyle paralel ilerliyor ve politika yapıcıların dikkatini çekiyor.