Finlandiya’daki market fiyatlarına bakın. Türkiye'den daha ucuza satılıyor. İşte ispatı

Finlandiya’da yaşayan Muhammet Kaya isimli bir genç, sosyal medya hesabından Finlandiya’daki market fiyatlarını paylaştı. Videoda çeşitli ürünler gösteren vatandaş, birçok ürünün ucuzluğuna vurgu yaparak, “Avrupa’da fiyatlar hiç de öyle uçmuş değil. Her duyduğunuza inanmayın” dedi.
Finlandiya’daki bir marketteki ürünlerin fiyatı şöyle:
Nutella: 1,70 Euro,
Nescafe Gold: 6,40 Euro
Milka çikolatalar: 1 Euro
Deodorant: 2 Euro
Güneş kremi: 9,40 Euro
Gazlı içecekler: 1,35 Euro
Finlandiya’daki market fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları, söz konusu fiyatları Türkiye ile kıyaslayarak “oldukça ucuz” olduğunu söyledi.
Finlandiya’da asgari ücret 2022 yılında saatlik 13 Euro.
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