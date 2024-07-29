Fintek’te TÖDEB yeni bir döneme başlıyor

TÖDEB tarafından 2024’ün ilk altı ayını kapsayacak biçimde hazırlanan TÖDEB Gündem bugün yayın hayatına başlıyor. Ödeme ve elektronik para sektöründeki gelişmeler, sektörü etkileyen haberler ve sektörün önemli isimleriyle yapılan röportajlar, TÖDEB Gündem’in ilk sayısında yer alıyor. İlk sayının özel röportajında ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’a yer veriliyor.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin’in sunuş yazısıyla yayın hayatına başlayan TÖDEB Gündem’e sebep gereksinim duyulduğunu, “TÖDEB’in ve üyelerinin ödeme ve elektronik para sektöründe elde ettikleri başarıların ve sektörel yeniliklerin bir göstergesi olarak karşınızda. Dergimiz, sektördeki en yeni gelişmeleri ve politika değişikliklerini kapsamlı bir şekilde ele alarak, fintek dünyasındaki değişimleri anlamamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullanan Bilgetekin, “TÖDEB Gündem, sektör içi iletişimi artırmamıza ve beraber daha güçlü bir ekosistem oluşturmamıza imkan verecek. TÖDEB Gündem ile hep beraber, Türkiye’yi fintek üssü yapma yolunda attığımız adımların daha da kuvvetleneceği bir geleceğe yelken açıyoruz.” sözlerini söyleyerek, yeni derginin Türkiye’nin ulusal hedefleri için oynayacağı rolü de işaret etmiş oldu.

Dergi, 2024’ün ilk yarısında özellikle TÖDEB tarafından hazırlanan TÖDEB Agora Fintech Fuarı ile TÖDEB çatısı altında kurulan Türkiye Pavilyonları ile katılım sağlanan Seamless Dubai ve Money 20/20 Avrupa gibi önemli etkinliklerin yanı sıra, TÖDEB Akademi ve Fintek Çırağı programları gibi sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmaya ilişkin çalışmaları da detaylı bir şekilde inceliyor.

TÖDEB Gündem’in ilk sayısının sürprizlerinden bir tanesi de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yapılan röportaj…

Yurtiçi ve yurtdışındaki fintek gelişmeleri, üyelerden özel haberler ve röportajların yanı sıra TÖDEB Gündem’de TÖDEB ve çeşitli kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yapılan organizasyonlarla beraber sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında aydınlatıcı bilgiler de bulunmakta.

Bu içerikler, sektör profesyonellerine ve ekosistemin tüm paydaşlarına sektördeki en son gelişmeleri takip etme imkanı tanıyor. Bu özellikleriyle TÖDEB Gündem, ödeme ve elektronik para sektörü başta olmak üzere tüm fintek sektörünün bilgi edinmesine fayda sağlayarak sektör oyuncuları için kalıcı kaynak olacak.

2024’ün ilk altı ayına odaklanan bu ilk sayının ardından TÖDEB Gündem üç aylık periyotlarla yayın hayatına devam edecek. Derginin analizler, röportajlar ve sektörel haberler içeren ilk sayısına TÖDEB'in ( https://www.todeb.org.tr ) ve TÖDEB Gündem’in (https://www.todebgundem.org.tr) internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

TÖDEB NEDİR?

Türkiye Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Türkiye'de faaliyette bulunan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının üye olduğu birlik 2020’de kurulmuştur. Birlik üyeleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca; ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu faaliyet izni bulunan kuruluşlardır. Birlik üyesi 58 elektronik para kuruluşu olurken, 26 ödeme kuruluşu bulunmaktadır.