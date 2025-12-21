Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında kendi sahasında Udinese'yi ağırladı. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 5-1'lik skorla kazandı.

Udinese kalecisi Maduka Okoye, 8. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fiorentina, 21'de Rolando Mandragora, 42'de Albert Gudmundsson, 45+3'te Cher Ndour ve 56. ile 68'de Moise Kean'in golleriyle farkı yakaladı. Udinese'nin tek golü 66'da Oumar Solet'den geldi.

Bu sezon Serie A'daki ilk galibiyetini 16. haftada alan Fiorentina, puanını 9'a yükseltti ve 20. sırada bulunuyor. Son 6 maçta 4. kez sahadan puansız ayrılan Udinese, 21 puanda kaldı. Fiorentina, gelecek hafta Parma deplasmanına gidecek. Udinese ise sahasında Lazio'yu konuk edecek.