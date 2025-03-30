Fiorentina, Atalanta'nın 7 aylık yenilmezlik serisine son verdi

İtalya Serie A’da Avrupa bileti için kıyasıya rekabet devam ederken Fiorentina, sahasında Atalanta’yı 1-0 mağlup etti. Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Moise Kean, takımına üç puanı getiren isim oldu. Geçen hafta Juventus’u 3-0’lık net bir skorla deviren Fiorentina, bu kez zorlu rakibi Atalanta karşısında hata yapmadı. Atalanta ise geçtiğimiz hafta Inter’e kaybederek şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirmişti. Deplasmanda yedi aydır yenilmeyen Gian Piero Gasperini’nin ekibi, bu seriyi Floransa’da sonlandırmak zorunda kaldı.

KEAN FIRSATI AFFETMEDİ

Maçın başından itibaren her iki takım da etkili hücumlarla gol aradı. İlk ciddi pozisyonda Moise Kean, orta sahada Marten de Roon’dan topu çalarak kaleye yöneldi ancak şutunda çerçeveyi bulamadı. Atalanta ise Mateo Retegui’nin pasında Davide Zappacosta’nın hazırladığı pozisyonla gole yaklaştı ancak Ademola Lookman’ın vuruşunda Luca Ranieri kritik bir müdahaleyle topu çizgiden çıkardı.

Rakibine fazla pozisyon vermeyen Fiorentina, dakikalar ilerledikçe kontrolü ele aldı. Mücadelenin 37. dakikasında Isak Hien’in hatalı top kontrolünü iyi değerlendiren Kean, hızla ceza sahasına ilerleyerek şık bir vuruşla kaleci Marco Carnesecchi’yi mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

FİORENTİNA SKORU KORUDU

İkinci yarıda Atalanta, beraberlik golü için baskısını artırdı. Charles De Ketelaere ve Mario Pasalic’in şutlarında Fiorentina savunması geçit vermezken, kaleci Pietro Terracciano da kritik kurtarışlara imza attı. Ev sahibi ekip ise kontra ataklarla farkı artırma fırsatları yakaladı. Lucas Beltran, 73. dakikada ceza sahasında üst üste iki kez şut çekmesine rağmen Carnesecchi’nin reflekslerine takıldı.

Son dakikalarda Atalanta, De Ketelaere’nin şutu ile beraberliğe çok yaklaştı ancak top az farkla dışarı çıktı. Fiorentina, kalan sürede skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla Mor Menekşeler Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir avantaj sağlarken, Atalanta’nın dış sahadaki yedi aylık yenilmezlik serisi sona erdi.