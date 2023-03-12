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Sivasspor'un rakibi Fiorentina Cremonese'yi iki golle geçti

İtalya Serie A'da Fiorentina, Cremonese'yi 2-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 19:47
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Fiorentina Cremonese'yi mağlup etti

Sivasspor'un rakibi Fiorentina Cremonese'yi iki golle geçti
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İtalya Serie A 26. hafta maçında Sivasspor'un Konferans Ligi rakibi Fiorentina, deplasmanda Cremonese ile karşılaştı.

Stadio Giovanni Zini'de oynanan maçı Fiorentina 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mandragora ve 50. dakikada Arthur kaydetti.

Fiorentina bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Cremonese ise ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Fiorentina puanını 34'e çıkardı.

Cremonese ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina, Lecce ile karşılaşacak.

Cremonese ise Monza deplasmanına gidiyor.

 

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