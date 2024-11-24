Fiorentina üst üste 7. galibiyetini aldı

Fiorentina, uluslararası maçlar için verilen araya çok formda girdi. Como’da ise Sergi Roberto, Gabriel Strefezza, Maxi Perrone, Alessandro Gabrielloni, Daniele Baselli ve Luca Mazzitelli gibi önemli oyuncular eksikti. İlk yarıda, Fiorentina’nın Lucas Beltran’ı, Robin Gosens’ın kale önüne gönderdiği topa dokunamayarak tehlikeli bir fırsatı değerlendiremedi.

İlk gol, 47. dakikada geldi. Beltran, sırtı dönük pozisyonda topu Yacine Adli’ye aktardı. Adli, ceza sahasının kenarından, kalabalık bir savunmanın arasından yaptığı sert şutla topu ağlara gönderdi ve Fiorentina’yı 1-0 öne geçirdi.

Como, bu gole tepki vermeye çalıştı. Patrick Cutrone, Iovine’in ortasında topu kafa ile auta attı. Ardından Andrea Belotti’nin kafa vuruşu da savunmadan sekerek tehlikeli bir pozisyon yaratmadı. Ancak Fiorentina’nın kalecisi David De Gea, 60. dakikada yaptığı olağanüstü bir üçlü kurtarışla takımını önde tutmayı başardı. De Gea, Edoardo Goldaniga’nın şutunu çıkardı, Federico Barba’nın takip şutunu engelledi ve son olarak Goldaniga’nın ikinci şutunu da uzaklaştırarak büyük bir performans sergiledi.

Fiorentina, 75. dakikada Kean ile farkı ikiye çıkardı. Riccardo Sottil ve Adli’nin güzel paslaşmasının ardından, Kean sol ayağıyla topu uzak köşeye gönderek, son dört maçtır gol atmayı sürdürdü.

Son dakikalarda Como’dan Alberto Dossena, Adli’ye yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu galibiyetle Fiorentina, Serie A’daki formunu sürdürdü.