Fiorentina'dan ezici zafer

UEFA Konferans Ligi’nde Stadio Artemio Franchi’de oynanan karşılaşmada Fiorentina, LASK karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Maçta İtalyan ekibinin golleri Riccardo Sottil (2), Jonathan Ikone, Amir Richardson, Rolando Mandragora, Gudmundsson ve Filip Stojkovic’in kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla Fiorentina, Avrupa’da yoluna güçlü bir şekilde devam etti.

ZORLU SÜREÇTEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Fiorentina, son haftalarda yaşadığı zorluklara rağmen bu galibiyetle moral depoladı. Serie A’da son sekiz maçını kazanan ekip, Konferans Ligi’nde APOEL’e mağlup olmuş ve Coppa Italia’da Empoli’ye elenmişti. Ayrıca oyuncularından Edoardo Bove’nin yaşadığı tıbbi sorun takımı sarsmıştı. Ancak, Bove’nin sağlık durumunun iyiye gitmesi ve defibrilatör cihazıyla taburcu edilmesi camiada yüzleri güldürdü.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Maçın ilk dakikalarında Moise Kean’ın golü VAR tarafından iptal edilse de, 10. dakikada Riccardo Sottil’un harika vole vuruşuyla Fiorentina öne geçti. İkinci gol, Ikone’nin boş kaleye rahat bir vuruşuyla geldi. Richardson, ilk yarının sonunda kafayla attığı golle skoru 3-0’a taşıdı. İkinci yarıda ise Sottil, Mandragora ve Gudmundsson’un golleriyle skor 7-0’a ulaştı. Özellikle Gudmundsson’un penaltıdan attığı gol, maçın kapanışını yaptı.

FİORENTİNA’NIN İDDİALI YÜRÜYÜŞÜ

Bu galibiyetle hem moral bulan hem de averajını yükselten Fiorentina, Konferans Ligi’nde güçlü bir rakip olduğunu gösterdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yönetimindeki takım, gelecekteki maçlar için umut vadeden bir performans sergiledi. Taraftarların desteğiyle Floransa temsilcisi, Avrupa arenasında daha büyük başarılar için mücadele etmeye devam edecek.