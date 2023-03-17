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Sivassporlu 2 taraftar tutuklandı. Fiorentinalı futbolculara saldırmışlardı

Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 taraftar tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:00
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Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 taraftar tutuklandı

Sivassporlu 2 taraftar tutuklandı. Fiorentinalı futbolculara saldırmışlardı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya girerek Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldıran 2 taraftar, adliyeye sevk edildi.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu.

Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçının son anlarında sahaya girerek Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırıda bulunan Muhammet Enes Çiloğlu ve Sabri Sefa Soylu, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde maçın son anlarında skorun verdiği öfkeyle bir anlık sahaya girdiklerini belirtti.

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