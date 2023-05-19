Fiorentina'nın 120+9'da gelen golü Türkiye'yi rahatlattı

UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'nın Basel'i elemesi sonrası Türkiye, ülke puanında 12. sıradaki yerini korudu. İşte ülke puanında son durum...

Fiorentina'nın 120+9'da gelen golü Türkiye'yi rahatlattı

Editör: Fatma Demirkaya

2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter-M. City, Avrupa Ligi'nde Sevilla-Roma, Konferans Ligi'nde ise West Ham United ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.

Kritik maçlar sonrası UEFA Ülke Puanı sıralamasında da son durum belli oldu.

Avrupa Kupalarına Türkiye'den bu sezon Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor katıldı.

12. SIRADAYIZ
Basel'in UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya elenmesi sonrası Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 11.800 puanla sezonu 12. sırada tamamladı.

İŞTE SON DURUM
Bu gelişme sonrası;
2024/2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım gidecek.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ile sezona başlayacak. Ligi ikinci tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa sezonuna başlayacak.

Lig üçüncüsü Avrupa Ligi 2. Eleme Turu, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan sezona başlayacak.

Türkiye Kupası galibi takım Avrupa Ligi Play-Off Turu ile Avrupa sezonunu açacak.

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