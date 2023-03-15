Fiorentina teknik direktörü Italiano'dan flaş zemin açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, iyi bir sonuç alarak turu geçmek istediklerini söyledi.

"SAHA ZEMİNİ ÇOK İYİ DEĞİL"

Sivasspor maçının kariyeri için önemli olduğunu vurgulayan Italiano, "Çok önemli maçlardan biri. Gördüğüm saha zemini çok iyi değil ama her olasılığa ve her şarta göre iyi bir sonuç almak için buraya geldik. Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz." dedi.

"HERKES MOTİVE"

Italiano, şu anda 1 gol avantajlarının olduğunu, ellerinden geleni yapıp bir sonraki tura geçmek istediklerini belirterek, "Herkes motive olmuş durumda. Saha önemli bir faktör ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maçta çok fırsat bulduk. Buradaki ikinci maçta da aynı fırsatları yaratıp avantajlı duruma geçmek istiyoruz." diye konuştu.