Fiorentina’nın sahada fenalaşan oyuncusundan iyi haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Fiorentina’nın sahada fenalaşan oyuncusundan iyi haber geldi

Fiorentina’nın Inter maçında sahada aniden fenalaşan oyuncusu Edoardo Bove'den iyi haber geldi. 22 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fiorentina'nın 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'den iyi haber geldi. Inter ile oynanan maçta fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan genç futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Rove'nin bilincinin yerinde olduğu ve sorulara cevap verebildiği aktarıldı.

22 yaşındaki futbolcunun beyninde ve kalbinde herhangi kötü bir sonuca rastlanmadığı ifade edildi.

İtalya Serie A'daki Fiorentina - Inter karşılaşması Bove'nin sahada fenalaşmasının ardından 17. dakikada tatil edilmişti.

Son Haberler
Fatih’te güpegündüz kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı
Fatih’te güpegündüz kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı