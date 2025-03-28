Fiorentina’nın Zaniolo planı ortaya çıktı: Masada 2 seçenek var

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu ara transfer döneminde 3.2 milyon euro kiralama bedeli ve 15.5 milyon euro şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralamıştı.

Fiorentina'da düzenli forma şansı bulamayan Nicolo Zaniolo için Serie A ekibinin izleyeceği yol haritası ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Zaniolo'nun opsiyonunun devreye girmesi için oyuncunun en az 30 dakika 9 maça daha çıkması gerekiyor.

Haberde bu şartın gerçekleşmesinin çok zor olduğu vurgulanırken, Fiorentina'nın sezon sonunda Zaniolo'nun bonservisi için bir kez daha masaya oturabileceği vurgulandı.

Masadaki bir diğer seçeneğin ise Zaniolo'nun kiralık sözleşmesinin uzatılması olduğu aktarıldı.

Nicolo Zaniolo'nun da kariyerine Fiorentina'da devam etmek istemesinin, oyuncunun geleceğinde belirleyici bir rol oynayabileceğinden bahsedildi.

Zaniolo bu sezon Fiorentina ile Serie A'da 5, Konferans Ligi'nde 1 maça çıktı ve toplam 262 dakika süre alabildi.