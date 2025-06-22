Firar etmeye çalışan şahıs vurularak yakalandı

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ
Samsun'un Çarşamba İlçesinde meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan yakalanarak Çarşamba Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan D.B.(23) cezaevine teslim edilmeden önce Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık raporu alınması için Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü.
Çarşamba Devlet Hastanesinde firar etmeye çalışan D.B.’yi durdurmak için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru tarafından havaya ateş açıldı.
POLİS TARAFINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hastanenin yanında bulunan fındık bahçesine giren D.B. polis memuru tarafından kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi.
D.B., Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.