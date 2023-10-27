Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Yazmacı’yı öldüren cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla mısır tarlasında ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı

Sıcak’ın yakalanması için yer altı görüntüleme sistemi de kullanıldı.

Yazmacı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, 22 Haziran 2022’de Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Yazmacı, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yazmacı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Cinayet şüphelileri belirlendi

Güvenlik güçleri, olayın ardından yaptıkları çalışmada cinayet şüphelilerinin Seydo S., Serhat S. ve Mehmet Salih Sıcak olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Seydo S. ve Serhat S., Karakuzu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari olan Mehmet Salih Sıcak’ın ise Nergizli Mahallesi’nde saklandığı belirlendi.

Mısır tarlasında operasyon

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mehmet Salih Sıcak’ın yakalanması için operasyon başlattı. Operasyona jandarma, istihbarat, jandarma özel harekat (JÖH) timleri, arama köpekleri ve yer altı görüntüleme sistemi de katıldı. Operasyonda Sıcak, saklandığı mısır tarlasında gözaltına alındı. Sıcak, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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