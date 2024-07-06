Firari devekuşu yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Firari devekuşu yakalandı

ABD, Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Bucks County'de 4 Temmuz'da atılan havai fişeklerinden korkup kaçak devekuşu, evine geri döndü.

Bucks County'deki bir çiftlik sahibi rahat bir nefes aldı. 24 saattir kayıp olan deve kuşu artık evinde ve huzurlu Earth's Best Organics'in ortak sahibi Rosie Alfaro, kuşun 4 Temmuz gecesi Eagle Road'daki çiftliğinden kaçtığını söyledi.

Çiftliğe geri döndüklerinde, kuş muhafaza alanına taşındı. Kuşun sahibi, hayvanının susuz göründüğünü ve topalladığını belirtti.

Kuşun ait olduğu yere geri dönmesiyle Alfaro, kendisini "çok daha iyi" hissettiğini söyledi. Alfaro bunun bir daha olmaması için tedbir aldığını, bir dahaki sefere havai fişek gösterisi olduğunda kuşunu korkmaması için ses yalıtımı olan başka bir muhafazaya oyacağını söyledi.

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