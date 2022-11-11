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Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 21:58
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Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)

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