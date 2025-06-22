Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Kaynak: ANKA
Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Kırıkkale’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle ele geçirildi.

Kırıkkale’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs, başkasına ait sahte kimlikle yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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