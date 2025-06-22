Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Kırıkkale’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle ele geçirildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs, başkasına ait sahte kimlikle yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.