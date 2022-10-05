Firari FETÖ üyesi eski binbaşı İstanbul’da yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ordudan ihraç edilen firari bir binbaşının izini sürdü.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen TEM ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesindeyken örgüt ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile ihraç edilen ve hakkında aranma kaydı bulunan G.S.’nin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı.

İlk olarak zanlının saklandığı yer tespit edildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda saklandığı ikamette yakalanan G.S., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Firari binbaşının gizlendiği adreste yapılan aramada 10 bin euro, 10 bin 440 dolar, 2 bin Kanada doları ve 10 bin 870 Sterlin para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan FETÖ üyesi eski askerin emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, üzerinden çıkan dijitallerin incelemeye alındığı belirtildi.