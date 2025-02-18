Firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara göz açtırmıyor. FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanan şahıs, adli işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

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