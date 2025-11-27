Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şarkışla Terörle Mücadele Büro Amirliği’nin koordineli çalışmasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan K.Ç isimli firari yakalandı. Hükümlü emniyet işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
