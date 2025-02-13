Firari hükümlü çatıda yakalandı

Kaynak: İHA
Firari hükümlü çatıda yakalandı

Kars’ta çok sayıda suçtan dolayı kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 45 gün hapis cezası bulunan Y.A, isimli kişi saklandığı binanın çatısında yakalandı. Sanığın uzun süre bir binanın bodrum katı ile zemin katı arasında kazdığı tünelde saklandığı öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında, "Silahla Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından 11 yıl 9 ay 45 Gün hapis cezası ile aranması Y.A. İstasyon Mahallesi'nde bir binanın bodrum katı ile zemin katta bulunan bir iş yerine tünel kazarak saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine ilgili adrese operasyon düzenleyen polis, Y.A.'yı binanın çatısında yakalayarak gözaltına aldı. Y.A. emniyetteki işlemelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

aw390689-01.jpg

Son Haberler
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
Asya borsalarında Trump'ın etkisi: Yükselişe geçildi (13 Şubat 2025)
Asya borsalarında Trump'ın etkisi
Kazada şans eseri kurtuldular
Kazada şans eseri kurtuldular
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu